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Сегодня, 12:51

Наумов поздравил Миранчука с победой над «Интер Майами» Месси: «Настоящая сенсация»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» победу «Атланты Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Команда обыграла «Интер Майами» (3:2) в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф МЛС и прошла в следующий раунд.

«По тому, как он играет, можно смело говорить о его полной адаптации в команде. Их победа и выход в четвертьфинал — это настоящая сенсация, ведь они даже в сам плей-офф вышли с большим трудом и никто в них не верил. А по итогу, они обыграли одну из сильнейших команд в лиге в волевом матче.

Это здорово как для самой команды, так и для Миранчука. Сейчас он полностью выйдет на свой уровень, хотя он уже твердый игрок основы. Так что я очень рад за него и поздравляю его», — сказал Наумов «СЭ».

В 13-ти матчах за «Атланту Юнайтед» Миранчук отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

«Атланта» выиграла серию со счетом 2-1 и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС, где встретится с «Орландо Сити».

Алексей Миранчук
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