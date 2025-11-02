«Интер Майами» проиграл «Нэшвиллу» в матче 1/8 финала плей-офф МЛС

«Нэшвилл» победил «Интер Майами» в матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 2:1. Игра состоялась в Нэшвилле на стадионе «Геодис Парк».

На 9-й минуте счет открыл нападающий хозяев Сэм Сарридж. На 45-й минуте защитник Джошуа Бауэр забил второй гол в ворота гостей. На 90-й минуте окончательный счет установил форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

Счет в серии 1-1. Третий матч этих соперников по 1/8 финала пройдет 9 ноября.

Чемпионат США. 1/8 финала.

02 ноября, 02:30. Geodis Park (Нэшвилл)

В другом матче плей-офф МЛС «Филадельфия» обыграла «Чикаго» (3:0) и по итогам двух матчей (2-0) вышла в четвертьфинал.