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Наумов: «Ведущим игроком в «Атланте» Миранчук стать может»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал гол российского полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» (2:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.

«Я вообще-то не сомневался в Миранчуке. Я думаю, у него карьера очень сложится там у него, потому что и лига такая играющая, отношение к нему хорошее. Поэтому я думаю, что карьера там у него получится. Первым лицом в МЛС вряд ли может стать, там много мастеров. Но ведущим игроком в «Атланте» он стать может», — цитирует Vprognoze.ru Наумова.

В четверг, 19 сентября, «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» — 2:2. 28-летний россиянин сравнял счет в концовке матча.

Алексей Миранчук. Удар с левой Миранчука оказался более волшебным, чем у Месси. Красивейший гол россиянина спас «Атланту» от поражения

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
Николай Наумов

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