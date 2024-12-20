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Сегодня, 21:26

Норвежец Дейла стал главным тренером «Атланты» Миранчука

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский тренер Ронни Дейла возглавил «Атланту Юнайтед», сообщает пресс-служба североамериканского клуба.

Дейла сменил на посту Роба Валентино, который исполнял обязанности главного тренера «Атланты» с лета. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС, где проиграла «Орландо» (0:1).

Последним местом работы 49-летнего специалиста была «Аль-Вахда» из ОАЭ. До этого он также тренировал «Брюгге», «Стандард», «Нью-Йорк Сити», «Волеренгу», «Селтик» и «Стремгодсет».

С лета за «Атланту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В минувшем сезоне он провел 14 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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