23 марта, 19:30
«Нью-Йорк Ред Булл» на своем поле примет «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС в субботу, 23 марта. Игра пройдет на стадионе «Рэд Булл Арена» в Гаррисоне, Нью-Джерси, США. Начало — в 21:00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию «Нью-Йорк Ред Булл» — «Интер Майами» можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — первая ссылка и второй способ. Следите за ключевыми событиями поединка «Нью-Йорк Ред Булл» — «Интер Майами» в матч-центре «СЭ».
«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС с 10 баллами после четырех встреч. «Нью-Йорк Ред Булл» идет на шестой строчке с 7 очками на Востоке.