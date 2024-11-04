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Сегодня, 03:12

«Коламбус Крю» уступил «Ред Буллс» и выбыл из плей-офф МЛС. В прошлом году команда стала чемпионом

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус Крю» в 1/8 финала плей-офф МЛС во втором матче уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» в серии пенальти со счетом 2:3.

На гол Максимилиана Арфстена команда из Нью-Йорка ответила точными ударами Данте Ванзейра и Эмиля Форсберга. На 90+6-й минуте Кристиан Рамирес перевел матч в серию пенальти, где точнее оказался «Ред Буллс».

«Нью-Йорк» вышел в четвертьфинал плей-офф, где встретится с победителем серии «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити». «Коламбус Крю», который в прошлом сезоне стал чемпионом, выбыл из плей-офф.

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