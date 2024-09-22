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Сегодня, 04:42

«Атланта Юнайтед» упустила победу над «Нью-Йорк Ред Буллз». Миранчук забил с пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
Элиас Маноэл.
Фото Imagn Images
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«Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2. Игра прошла в Харрисоне.

Бельгийский нападающий нью-йоркской команды Данте Ванзейр на 31-й минуте открыл счет. Гостям удалось отыграться перед самым перерывом — российский полузащитник Алексей Миранчук реализовал пенальти, забив во втором матче подряд.

На 87-й минуте в ворота «Атланты» был назначен пенальти, но бразильский форвард Элиас Маноэл не смог его реализовать. На 2-й добавленной минуте Эдвин Москера сразу после выхода на замену вывел гостей вперед. Однако «Нью-Йорк Ред Буллз» удалось сравнять счет благодаря голу Маноэла на 7-й добавленной минуте.

«Нью-Йорк Ред Буллз» набрал 44 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Атланта Юнайтед» опустилась на 12-ю строчку — 33 очка.

США. МЛС. Неделя 27
22 сент, 02:37. Red Bull Arena (Гаррисон (Нью-Джерси))
Нью-Йорк Ред Буллз
2:2
Атланта

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Нью-Йорк Ред Буллз

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