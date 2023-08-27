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«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»: прямая трансляция матча МЛС

«Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет с «Интер Майами» в МЛС 26 августа 2023
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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27 августа, в воскресенье, «Нью-Йорк Ред Буллс» примет в Нью-Йорке «Интер Майами» в рамках 25-го тура чемпионата США по футболу. Встреча состоится на «Ред Булл Арене», начало — в 02.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. На территории Российской Федерации не будет легальной видеотрансляции. Нелегально матч в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

«Нью-Йорк Ред Буллс» после 24 туров занимает 11-е место в Восточной конференции турнирной таблицы МЛС с 29 очками. «Интер Майами» с 18 баллами располагается на последней строчке Восточной конференции.

США. МЛС. Тур чемпионата США
27 авг, 02:37. Red Bull Arena (Гаррисон (Нью-Джерси))
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами

Футбол
ФК Интер Майами
ФК Нью-Йорк Ред Буллз
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