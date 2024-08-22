Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 16:16

Смородская: «Миранчук способен бороться за звание лучшего игрока МЛС»

Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Атланте Юнайтед».

«Думаю, в перспективе Миранчук способен бороться за звание лучшего игрока МЛС. Какое-то время потребуется на адаптацию, а потом — почему нет? Там не так много высококлассных игроков», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» этим летом за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

В чемпионате Италии россиянин выступал с сентября 2020 года. В прошлом сезоне Миранчук стал победителем Лиги Европы в составе «Аталанты».

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
Ольга Смородская
0
Читайте также
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Килиан Мбаппе хочет взыскать с «ПСЖ» 55 миллионов евро
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Атланте» ожидают, что Миранчук проведет первый матч за клуб на этой неделе