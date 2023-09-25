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«Орландо Сити» — «Интер Майами»: смотреть трансляцию матча команды Месси

«Интер Майами» на выезде сыграет против «Орландо Сити» в ночь на 25 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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«Орландо Сити» примет «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС в ночь на понедельник, 25 сентября. Игра пройдет на «Эксплория Стэдиум», начало. в 2.30 по московскому времени.

США. МЛС. Неделя 27
25 сент, 02:37. Exploria Stadium (Орландо)
Орландо Сити
Интер Майами

Встречу будут в прямом эфире транслировать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор. Также смотреть видеотрансляцию игры «Интер Майами» — «Торонто» можно будет в прямом эфире бесплатно во ВКонтакте.

В прямом эфире в России матч «Орландо Сити» — «Интер Майами» не покажут. Ключевые события матча «Орландо Сити» — «Интер Майами» доступны в нашем матч-центре.

«Орландо Сити» — один из лидеров Восточной конференции. В данное время команда располагается на втором месте, имея в своей копилке 50 набранных очков.

Звездный нападающий «Интера» Лионель Месси не сыграет с «Орландо». 36-летний футболист был заменён по ходу первого тайма в прошлом поединке с «Торонто».

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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