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Сегодня, 04:41

«Орландо» разгромил «Торонто». Бернардески получил красную карточку

Евгений Козинов
Корреспондент
5 июля. «Орландо» — «Торонто» — 4:0.
Фото USA Today Sports
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«Орландо» на своем поле разгромил «Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:0.

Голами в составе победителей отметились Эрджан Кара, Сесар Араухо, Дункан Макгуайр и Дагур Дэн Тоурхальссон.

Нападающий гостей Федерико Бернардески на 62-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Его команда осталась в меньшинстве при счете 0:2.

«Орландо Сити» одержал вторую победу подряд и с 34 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на предпоследней строчке — 19 очко. Ниже только «Интер Майами» (17 очков).

Футбол
ФК Торонто
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