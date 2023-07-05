«Орландо» разгромил «Торонто». Бернардески получил красную карточку

«Орландо» на своем поле разгромил «Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:0.

Голами в составе победителей отметились Эрджан Кара, Сесар Араухо, Дункан Макгуайр и Дагур Дэн Тоурхальссон.

Нападающий гостей Федерико Бернардески на 62-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Его команда осталась в меньшинстве при счете 0:2.

«Орландо Сити» одержал вторую победу подряд и с 34 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на предпоследней строчке — 19 очко. Ниже только «Интер Майами» (17 очков).