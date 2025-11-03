«Лос-Анджелес» вышел в 1/4 финала плей-офф МЛС, Сон Хын Мин забил гол и отдал пас

«Лос-Анджелес» победил «Остин» в ответном матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 4:1. Игра прошла на стадионе Q2 в Остине.

У гостей забили Сон Хын Мин (также на его счету голевой пас), Денис Буанга (дубль) и Джереми Эбобисс, у гостей отличился Даниэль Перейра. На 39-й минуте Мюрто Узуни не забил с пенальти в ворота «Лос-Анджелеса».

«Лос-Анджелес» выиграл в серии (2-0) и вышел в 1/4 финала плей-офф МЛС. Первая игра завершилась со счетом 1:0.

В четвертьфинале «Лос-Анджелес» сыграет с «Ванкувером».