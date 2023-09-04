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Сегодня, 17:27

Овечкин планирует пойти на матч Месси в МЛС: «Прикольно смотреть на живую легенду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что планирует сходить на матч «Интер Майами», за который выступает экс-форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

«Обязательно пойдем как только будет возможность. Месси мой любимый игрок, жалко что он не вернулся в «Барселону». Он сделал правильное решение поехать на таких условиях в Майами. Смотреть на живую легенду — прикольно», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

36-летний аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Он провел 11 матчей за команду, в которых забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.youtube.com/@etohockeybrat
Александр Овечкин
Лионель Месси
Футбол
Хоккей
ФК Интер Майами
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