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Пинилья — о «Золотом мяче» Месси: «Либо мы все сошли с ума, либо МЛС превратилась в одну из сильнейших лиг мира»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Чили Маурисио Пинилья высказался о восьмом «Золотом мяче» нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Если кто-то выигрывает «Золотой мяч», играя в МЛС, то либо мы все сошли с ума, либо МЛС превратилась в одну из сильнейших лиг мира.

На это решение повлиял только чемпионат мира. Не знаю, зачем мы выдаем награду за целый сезон, если засчитывается только один турнир. В целом, я не думаю, что Месси был лучшим», – приводит слова Пинильи ESPN.

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно. Роналду впервые за 19 лет не вошел в список номинантов на награду.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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