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Сегодня, 13:10

Игрок «Интер Майами» — о Месси: «Это уникальная ситуация — быть рядом с ним»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Интер Майами» Факундо Фариас высказался об игре в одной команде с Лионелем Месси.

«Нужно наслаждаться [игрой Месси] как можно больше. Он лучший в этой игре. Это уникальная ситуация — быть рядом с ним. Он отличный партнер по команде. Все уважают таких игроков, как он, Бускетс и Альба. И это плюс для нас. Я многому учусь у Лео и у всех остальных», — приводит слова Фариаса The Athletic.

Летом 2023 года 36-летний аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года. Месси провел 13 матчей за команду, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Лионель Месси. «Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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