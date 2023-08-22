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МЛС (MLS)

Сегодня, 14:40

Хавбек «Интер Майами» Руис: «Месси сказал мне одну вещь — чтобы я побольше стоял на поле»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интер Майами» Дэвид Руис рассказал, какой совет он получил от одноклубника Лионеля Месси.

«Месси сказал мне одну вещь — чтобы я побольше стоял на поле. Иногда ты бегаешь за каждым мячом, ищешь пространства, но он сказал, чтобы я оставался на своей позиции и мяч сам меня найдет. Я попробовал, и это работает», — цитирует Руиса Goal.

27 августа «Интер Майами» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз» во встрече регулярного сезона МЛС в Восточной конференции. Этот матч может стать первым для 36-летнего аргентинского форварда команды из Флориды Месси в MLS.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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