Полузащитник «Реала» Мастантуоно: «Я играю в крупнейшем клубе мира, но для меня Месси всегда будет лучшим футболистом»

Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно объяснил, почему считает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

«Я фанат «Реала», играю в крупнейшем клубе мира, но для меня лучшим футболистом мира является Месси. До того дня, когда он уйдет на пенсию, он будет им оставаться. Я пересекался с ним в сборной, и он потрясающий. Он оставляет тебя с открытым ртом каждый раз, когда касается мяча. Очень впечатляет, когда партнеры по команде продолжают тебя удивлять», — приводит слова Мастантуоно Marca.