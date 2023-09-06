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МЛС (MLS)

Сегодня, 06:28

Глава AFA — о Месси в МЛС: «Весь мир смотрит футбол, на который мало кто обращал внимание»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа оценил влияние форварда «Интер Майами» Лионеля Месси на МЛС.

«Мне нравится наблюдать за тем, как он справляется с новыми задачами и продолжает побеждать — это удивительно. Благодаря ему футбол, на который мало кто обращал внимание, теперь смотрит весь мир. Лига стала более конкурентоспособной, чем раньше», — приводит слова Тапиа Mundo Deportivo.

Ранее президент AFA заявлял, что Месси может сыграть на ЧМ-2026.

35-летний форвард перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. С тех пор он сыграл за команду 11 матчей, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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