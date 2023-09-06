Сегодня, 06:28
Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа оценил влияние форварда «Интер Майами» Лионеля Месси на МЛС.
«Мне нравится наблюдать за тем, как он справляется с новыми задачами и продолжает побеждать — это удивительно. Благодаря ему футбол, на который мало кто обращал внимание, теперь смотрит весь мир. Лига стала более конкурентоспособной, чем раньше», — приводит слова Тапиа Mundo Deportivo.
Ранее президент AFA заявлял, что Месси может сыграть на ЧМ-2026.
35-летний форвард перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. С тех пор он сыграл за команду 11 матчей, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.