Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 13:50

Радченко прокомментировал выступление Миранчука в МЛС

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об игре Алексея Миранчука в МЛС за команду «Атланта Юнайтед».

«Наверное, ему пошла на пользу игра в итальянском чемпионате. Понятно, что чемпионат Италии сильнее, и очень здорово, что он так быстро адаптировался к новому чемпионату и к команде. Выполняет все требования и приносит пользу. Это дает ему очень много плюсов», — сказал Радченко Vprognoze.ru.

10 ноября «Атланта Юнайтед» в плей-офф МЛС обыграла «Интер Майами». В первом тайме при счете 1:1 Миранчук отдал голевую передачу на Тьяру. В добавленное время матча его заменили.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Дмитрий Радченко
Лионель Месси

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Трамп создаст департамент эффективности во главе с Маском. Что пишут СМИ
Форвард «Вашингтона» Овечкин набрал 18 очков в 14 матчах сезона
Баскетболистка Косу рассказала, почему отказала клубам Евролиги
За что Амарала уволили из «Спартака»
В Верховной раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения ВСУ
«Исламский джихад» опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе
Сегодня
Вчера
Неделя