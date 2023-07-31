Календарь «Интера Майами» на август: расписание матчей всех турниров команды Месси

3 августа «Интер Майами» сыграет с «Орландо Сити» в плей-офф Кубка лиг

Стало известно расписание и календарь игр «Интера Майами» на август 2023 года.

Команда форварда Лионеля Месси точно проведет в этом месяце пять матчей: один в Кубке лиг, три — в МЛС и еще одна игра в Открытом кубке США.

Время начала игр — московское. Регулярный чемпионат МЛС-2023 начался 25 февраля и завершится 21 октября.

Расписание матчей «Интера Майами» и Месси в августе 2023

3 августа. 03.00. 1/16 финала Кубка лиг. «Интер Майами» — «Орландо Сити» *

21 августа. 02.30. МЛС. «Интер Майами» — «Шарлотт»

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24 августа. 02.00. 1/2 финала Открытого кубка США. «Цинциннати» — «Интер Майами» *

27 августа. 02.30. МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами»

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31 августа. 02.30. МЛС. «Интер Майами» — «Нэшвилл»

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*в зависимости от результата могут быть сыграны еще матчи в турнире.

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