Валентино: «Миранчук помогает всем вокруг себя становиться лучше»

Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино прокомментировал дебютный гол российского полузащитника команды Алексея Миранчука.

«Миранчук очень хорошо адаптируется. Он фантастическая личность, отличный игрок, и я думаю, что он действительно поможет команде. Алексей помогает людям вокруг себя становиться лучше. Я рад, что он у нас есть. Я рад, что он в нашей команде. Он смог забить гол сегодня вечером, и, надеюсь, в следующих играх поможет внести еще больший вклад», — цитирует пресс-служба клуба Валентино.

28-летний россиянин на 84-й минуте встречи сравнял счет, забив ударом из-за пределов штрафной площади.