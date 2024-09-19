Валентино: «Миранчук помогает всем вокруг себя становиться лучше»

Сегодня, 06:53
Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино прокомментировал дебютный гол российского полузащитника команды Алексея Миранчука.
«Миранчук очень хорошо адаптируется. Он фантастическая личность, отличный игрок, и я думаю, что он действительно поможет команде. Алексей помогает людям вокруг себя становиться лучше. Я рад, что он у нас есть. Я рад, что он в нашей команде. Он смог забить гол сегодня вечером, и, надеюсь, в следующих играх поможет внести еще больший вклад», — цитирует пресс-служба клуба Валентино.
28-летний россиянин на 84-й минуте встречи сравнял счет, забив ударом из-за пределов штрафной площади.