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Сегодня, 13:09

Роб Валентино покинул пост временного главного тренера «Атланты»

Камила Абдурахманова
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Временный главный тренер клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланты» Роб Валентино покинул свой пост, сообщается на сайте команды.

«Я не могу в достаточной мере отблагодарить его за то, что он сделал с нашей командой, за то, что он смог максимально раскрыть потенциал нашей команды и вывести ее в плей-офф, где мы обыграли «Майами». Он станет частью истории «Атланты» в обозримом будущем. Я горжусь им и благодарен за то, что у меня была возможность работать с ним. Мы с нетерпением ждем, что Роб привнесет в нашу команду в будущем. Но, к сожалению, в настоящее время он не будет главным тренером клуба «Атланта Юнайтед», — заявил генеральный «Атланты» Гарт Лагервей.

Валентино был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Атланты» в июне. Под его началом команда, за которую выступает Алексей Миранчук, достигла четвертьфинала плей-офф MLS, где потерпела поражение от «Орландо Сити» со счетом 0:1. С Валентино «Атланта» вышла в плей-офф турнира уже в шестой раз за всю историю клуба.

Источник: ФК
ФК Атланта Юнайтед

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