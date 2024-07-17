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Сегодня, 18:08

Романо: Марко Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Марко Ройс.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в ближайшее время может подписать контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По сведениям журналиста, сейчас стороны договариваются об условиях соглашения. Американский клуб близок к тому, чтобы подписать контракт с 35-летним футболистом.

Ройс выступал за «Боруссию» с июля 2012 года и покинул команду этим летом. В сезоне-2023/24 футболист забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за «шмелей» во всех турнирах.

Марко Ройс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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