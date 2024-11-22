Романо: Маскерано близок к назначению в «Интер Майами»

Экс-полузащитник «Ливерпуля», «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано близок к назначению на пост главного тренера «Интер Майами». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В данный момент он возглавляет молодежную сборную Аргентины. Утверждается, что руководство клуба МЛС уже готовит контракт для 40-летнего специалиста.

Маскерано хочет видеть главным тренером Лионель Месси, который является его давним другом. Кроме того, за американский клуб выступают бывшие партнеры аргентинцев по «Барселоне» — Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

19 ноября пост главного тренера «Интера» покинул другой аргентинский специалист — Херардо Мартино.