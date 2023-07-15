Глава МЛС: «Месси покажет всему миру, что МЛС может быть лигой, которую выбирают лучшие»

Руководитель МЛС Дон Гарбер рад, что «Интер Майами» подписал форварда Лионеля Месси.

«Мы очень рады, что величайший игрок мира выбрал «Интер Майами» и МЛС. Его решение свидетельствует о том, что наша лига набирают силу и энергию в Северной Америке. Мы не сомневаемся в том, что Лионель покажет всему миру, что МЛС может быть лигой, которую выбирают лучшие футболисты. Мы с нетерпением ждем его дебюта в Кубке лиг в этом месяце», — приводит слова Гарбера сайт «Интер Майами».

36-летний футболист заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.