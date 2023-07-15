Глава МЛС: «Месси покажет всему миру, что МЛС может быть лигой, которую выбирают лучшие»

15 июля, 23:31
Руководитель МЛС Дон Гарбер рад, что «Интер Майами» подписал форварда Лионеля Месси.
«Мы очень рады, что величайший игрок мира выбрал «Интер Майами» и МЛС. Его решение свидетельствует о том, что наша лига набирают силу и энергию в Северной Америке. Мы не сомневаемся в том, что Лионель покажет всему миру, что МЛС может быть лигой, которую выбирают лучшие футболисты. Мы с нетерпением ждем его дебюта в Кубке лиг в этом месяце», — приводит слова Гарбера сайт «Интер Майами».
36-летний футболист заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.