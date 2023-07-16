Руни считает, что Месси будет нелегко в МЛС

Сегодня, 19:53
Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о перспективах форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». Вчера, 15 июля, состоялась официальная презентация аргентинца.
«Учитывая то, что сейчас происходит в Саудовской Аравии, привлечь Месси — это огромное достижения для МЛС. Но ему будет тут непросто. Это звучит безумно, но игроки, которые приезжают сюда [из Европы], обнаруживают, что это сложная лига — переезды, разные условия в разных городах, а также очень интенсивные и энергозатратные матчи», — написал Руни в своей колонке для The Times.
36-летний футболист заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.