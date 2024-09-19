Самедов назвал шикарным гол Миранчука в ворота «Интер Майами»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов в комментарии «СЭ» оценил гол полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты», это его первый забитый мяч в МЛС. Матч против «Интер Майами» стал для него четвертым в составе команды.

«Миранчук забил шикарный гол. Надеюсь, в дальнейшем он будет действовать так же. Видел реакцию трибун на его гол... Дай бог, чтобы все получалось и дальше. Не знаю, сможет ли он стать звездой МЛС. Но это определенно значимый переход для их лиги», — сказал Самедов «СЭ».

«Интер Майами» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 32 очками занимает 11-е место.