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Сегодня, 15:26

Самедов назвал шикарным гол Миранчука в ворота «Интер Майами»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Самедов в комментарии «СЭ» оценил гол полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты», это его первый забитый мяч в МЛС. Матч против «Интер Майами» стал для него четвертым в составе команды.

«Миранчук забил шикарный гол. Надеюсь, в дальнейшем он будет действовать так же. Видел реакцию трибун на его гол... Дай бог, чтобы все получалось и дальше. Не знаю, сможет ли он стать звездой МЛС. Но это определенно значимый переход для их лиги», — сказал Самедов «СЭ».

«Интер Майами» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 32 очками занимает 11-е место.

Александр Самедов
Алексей Миранчук
ФК Интер Майами

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