Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 03:37

Сборная России отреагировала на отсутствие флага у Миранчука в заявке на матч МЛС

Ана Горшкова
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Атланта Юнайтед»
Telegram Дзен

Сборная России отреагировала на то, что «Атланта Юнайтед» не указала флаг России возле фамилии полузащитника команды Алексея Миранчука в заявке на матч МЛС против «Шарлотт».

Под постом «Атланты» с составом в соцсети Х официальный аккаунт сборной России в комментариях прикрепил фотографию российского флага и написал: «Вы потеряли что-то важное».

Пользователи соцсети Х также задались вопросом, почему у одного игрока не указан флаг:

«Откуда номер 59? Похоже, вы забыли его флаг», — написал ATLCRA.

«Почему рядом с Миранчуком нет российского флага?» — спрашивает EnzoLavecchia.

«Очень хочется увидеть, что Форчун и Миранчук могут сделать вместе, но почему нет флага России?» — написал jaa17us.

США. МЛС. Неделя 24
01 сент, 02:30. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Шарлотт
0:1
Атланта
Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
ФК Атланта Юнайтед
0
Читайте также
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя