Сборная России поздравила Алексея Миранчука с переходом в «Атланту»

Сборная России отреагировала на переход полузащитника Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».

Сумма трансфера 28-летнего футболиста в «Атланту» составила 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

«Миранчук. Месси. Суарес — в таком порядке. Официально. Леша отправился покорять MLS к другим звездам футбола! Желаем титулов с «Атлантой» и ждем празднований с триколором!» — написано в заявлении пресс-службы национальной команды.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 4 гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за бергамасков во всех турнирах.