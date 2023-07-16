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Сегодня, 23:03

Бускетс: «Мне не терпится помочь добиться успеха, к которому стремится «Интер Майами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Серхио Бускетс прокомментировал подписание контракта с «Интер Майами».

«Это особенная и захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться. Я с нетерпением жду следующего этапа в своей карьере в «Интер Майами». Клуб произвел на меня большое впечатление, когда я был здесь с «Барселоной» в прошлом году, и теперь я счастлив и сам буду представлять «Интер Майами». Мне не терпится помочь добиться успеха, к которому стремится этот амбициозный клуб», — приводит слова Бускетса пресс-служба клуба.

Соглашение с клубом МЛС рассчитано до 2025 года. Бускетс перешел в статусе свободного агента.

15 июля «Интер Майами» объявил о подписании Лионеля Месси.

Серхио Бускетс
Футбол
ФК Интер Майами
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«Интер Майами» подписал с Бускетсом контракт до 2025 года