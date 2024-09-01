«Атланта» обыграла «Шарлотт» в МЛС, Миранчук вышел в стартовом составе

«Атланта Юнайтед» на выезде победила «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:0. Встреча прошла на арене «Банк оф Америка Стэдиум».

Единственный гол забил Аджани Форчун на 55-й минуте.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начал встречу в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте.

«Атланта Юнайтед» набрала 31 очко в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице МЛС. 15 сентября команда сыграет с «Нэшвиллом».

«Шарлотт» (38 баллов) находится на шестой строчке.