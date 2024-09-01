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Сегодня, 04:34

«Атланта» обыграла «Шарлотт» в МЛС, Миранчук вышел в стартовом составе

Ана Горшкова
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото USA Today Sports
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«Атланта Юнайтед» на выезде победила «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:0. Встреча прошла на арене «Банк оф Америка Стэдиум».

Единственный гол забил Аджани Форчун на 55-й минуте.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начал встречу в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте.

«Атланта Юнайтед» набрала 31 очко в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице МЛС. 15 сентября команда сыграет с «Нэшвиллом».

«Шарлотт» (38 баллов) находится на шестой строчке.

США. МЛС. Неделя 24
01 сент, 02:30. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Шарлотт
0:1
Атланта

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
0
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