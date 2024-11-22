Смородская: «Мало верю, что Миранчук еще сыграют вместе. У них разные судьбы»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, заявившего, что он хочет сыграть с братом Антоном в одной команде.

«Я мало в это верю. У них совершенно разные футбольные судьбы. Встретиться в «Локомотиве»? Там у Антона судьба не сложилась, ему не доверял тренер. Даже не знаю почему. Если они хотят еще сыграть вместе, пожелаю им удачи. Но, думаю, это не главная цель в их жизни», — сказала Смородская «СЭ».

Алексей Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из «Аталанты». На его счету 13 матчей в МЛС, в которых он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Антон Миранчук с сентября 2024 года выступает за швейцарский «Сьон».