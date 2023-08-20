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Бекхэм — о победе «Интер Майами» в Кубке лиг: «Тяжелая игра, я не поклонник пенальти»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал победу клуба в Кубке лиг. В финале Кубка лиг команда обыграл «Нэшвилл» (1:1, пенальти — 10:9).

«Сегодняшний вечер был совершенно особенным — думаю, не только для нашего клуба, но и для наших болельщиков, игроков, наших семей и всего нашего персонала, который прошел этот путь вместе с нами. Но это было нелегко. Я не самый большой поклонник пенальти. Никогда не бывает легко смотреть, как матчи заканчиваются подобным образом. А для команд, которые не выигрывают, это трудный момент. Но каждый пенальти [„Интер Майами"] был невероятен», — приводит слова Бекхэма ESPN.

Для «Интер Майами», который был основан в 2018 году, это первый титул в истории клуба. На счету форварда Лионеля Месси 10 голов в 7 матчах за клуб.

 
Лионель Месси стал победителем Кубка лиг. 44-й трофей Месси — взрыв эмоций! Лео исполнил шедевр, а вратарь «Интер Майами» забил решающий пенальти

 

Дэвид Бекхэм
ФК Интер Майами
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