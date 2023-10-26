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МЛС (MLS)

26 октября, 10:52

Стоичков заявил, что Месси заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам прошедшего года

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков заявил, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам прошедшего года.

«Месси до травмы выиграл восемь матчей подряд, вы не представляете, какое влияние он оказал на MLS. Он легенда и заслужил этот «Золотой мяч», — цитирует форварда Onda Cero.

Месси стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В финале турнира аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Этим летом Месси подписал контракт с «Интер Майами». Аргентинец провел 14 матчей за команду из МЛС, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Лионель Месси
Христо Стоичков
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