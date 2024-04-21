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МЛС (MLS)

Сегодня, 18:49

Суарес отдал 50 голевых передач на Месси

Виктория Кравченко
Луис Суарес и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль и сделал одну голевую передачу в матче с «Нэшвиллом» (3:1) в регулярном чемпионате МЛС. Форвард Луис Суарес отдал результативную передачу на аргентинца.

По данным Opta, это была 50-я голевая передача Суареса на Месси. Ни один другой игрок в карьере аргентинца не ассистировал ему чаще.

В «Интер Майами» Месси (7+3) и Суарес (6+4) набрали по 10 результативных действий по системе «гол+пас». Они делят первое место в результативности на старте сезона.

Ранее игроки выступали вместе в «Барселоне».

Лионель Месси
Луис Суарес
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Месси отличился голевыми действиями во всех 9 матчах сезона за «Интер Майами»