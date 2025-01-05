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Сегодня, 21:40

Суарес во время отпуска помог спасти мужчину от суицида

Алина Савинова
Луис Суарес.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес сумел спасти мужчину, который собирался покончить с собой, сообщает A Bola.

По информации источника, инцидент произошел 3 января в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста. 49-летний мужчина залез на дерево и грозился свести счеты с жизнью. Суарес, который прибыл на родину в отпуск, оказался на месте происшествия и принял участие в спасательной операции, пытаясь уговорить мужчину спуститься. Тот согласился это сделать только спустя 18 часов пребывания на вершине дерева. При этом у него не было с собой ни еды, ни воды.

Отмечается, что теперь мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу.

В минувшем сезоне 37-летний Суарес провел за «Интер Майами» 30 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 9 результативных передач. Он дебютировал за клуб из МЛС в феврале 2024 года. В сентябре форвард объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.

Источник: A Bola
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Луис Суарес
Футбол
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