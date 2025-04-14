Суарес заявил, что хотел бы войти в десятку лучших бомбардиров в истории футбола

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес признался, что хотел бы войти в десятку лучших бомбардиров в истории футбола.

-Сегодня вы уругваец с наибольшим количеством выигранных титулов. Вам осталось забить 13 голов, чтобы довести число до 600, или 34 гола, чтобы попасть в топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола. Вы ставите перед собой эти цели?

-Иногда легко ответить, что я не обращаю внимание на статистику и цели, но на них основан прилив адреналина в футболе. Несмотря на то, что мне 38 лет, думаю, смогу достичь чего-то уникального для уругвайского футболиста. Попасть в топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола было бы невероятно», — приводит слова Суареса El Pais.

Суарес выступает за «Интер Майами» с января 2024 года. До этого уругваец играл в «Гремио», «Насьонале», «Атлетико», «Барселоне», «Ливерпуле», «Аяксе» и «Гронингене».