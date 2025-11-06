6 ноября, 14:58
Нападающего «Интер Майами» Луиса Суареса дисквалифицировали на один матч плей-офф МЛС за удар защитника «Нэшвилла» Энди Наджара во втором матче 1/8 финала (1:3).
Дисциплинарный комитет МЛС отметил в своем заявлении, что агрессивное поведение Суареса на 71-й минуте матча заслуживало дисквалификации, хотя в игре против него не было зафиксировано ни одного фола.
Также Суареса оштрафовали на сумму, которую в МЛС не уточнили.
Счет в серии 1-1. Третий матч этих соперников по 1/8 финала пройдет 9 ноября.
Иванова Кира
Ждём комментарии Лапочкина и Боброва по этому инциденту))
06.11.2025
Иванова Кира
Ему братва отмычки подогнала, ключи это моветон. Будет штаб-квартиру МЛС брать. Пиндосня в Манхэттене совсем рамсы попутала.
06.11.2025
shpasic
никакого праздника! дисквалифицировали, да ещё и ключей не дали!
06.11.2025