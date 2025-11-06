Видео
6 ноября, 14:58

Суареса дисквалифицировали на один матч плей-офф МЛС

Павел Лопатко

Нападающего «Интер Майами» Луиса Суареса дисквалифицировали на один матч плей-офф МЛС за удар защитника «Нэшвилла» Энди Наджара во втором матче 1/8 финала (1:3).

Дисциплинарный комитет МЛС отметил в своем заявлении, что агрессивное поведение Суареса на 71-й минуте матча заслуживало дисквалификации, хотя в игре против него не было зафиксировано ни одного фола.

Также Суареса оштрафовали на сумму, которую в МЛС не уточнили.

Счет в серии 1-1. Третий матч этих соперников по 1/8 финала пройдет 9 ноября.

  • Иванова Кира

    Ждём комментарии Лапочкина и Боброва по этому инциденту))

    06.11.2025

  • Иванова Кира

    Ему братва отмычки подогнала, ключи это моветон. Будет штаб-квартиру МЛС брать. Пиндосня в Манхэттене совсем рамсы попутала.

    06.11.2025

  • shpasic

    никакого праздника! дисквалифицировали, да ещё и ключей не дали!

    06.11.2025

    Луис Суарес
    ФК Интер Майами
