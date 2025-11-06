Суареса дисквалифицировали на один матч плей-офф МЛС

Нападающего «Интер Майами» Луиса Суареса дисквалифицировали на один матч плей-офф МЛС за удар защитника «Нэшвилла» Энди Наджара во втором матче 1/8 финала (1:3).

Дисциплинарный комитет МЛС отметил в своем заявлении, что агрессивное поведение Суареса на 71-й минуте матча заслуживало дисквалификации, хотя в игре против него не было зафиксировано ни одного фола.

Также Суареса оштрафовали на сумму, которую в МЛС не уточнили.

Счет в серии 1-1. Третий матч этих соперников по 1/8 финала пройдет 9 ноября.