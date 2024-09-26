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Сегодня, 14:38

Тарасов считает, что Миранчук покорил Америку игрой за «Атланту»

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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал «СЭ» игру российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука.

«Я вообще не сомневался в Леше. У него сумасшедшая левая нога. Я был уверен, что он выстрелит. Помню, как на утро после первого его забитого мяча, я проснулся и увидел, что всех соцсетях говорили о нем. Он покорил Америку, это топово. Отъезд в МЛС? Честно говоря, не разговаривал с ним на эту тему. Он уже не маленький пацан, которого я помню. Он взрослый и принимает сам серьезные решения. Думаю, он знает что делает и что хочет. Я его выбор всегда уважаю и желаю ему всего самого хорошего», — сказал Тарасов «СЭ».

28-летний россиянин перешел в североамериканский клуб 20 июля. За это время он провел 5 матчей и забил в них два мяча.

Дарик Агаларов

Алексей Миранчук
Дмитрий Тарасов
ФК Атланта Юнайтед

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