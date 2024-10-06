Вольфф: «Знаю, что у Миранчука очень хорошая левая нога»

Нападающий «Атланты Юнайтед» Тайлер Вольфф рассказал, как забил гол с передачи россиянина Алексея Миранчука в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1).

«Я старался держаться ближе к центру, потому что знаю, что у Алексея очень хорошая левая нога. Очевидно, что отсутствие одного человека у соперника привело к тому, что соперники много буду забрасывать мячи вперед. Когда я оказался перед воротами, я просто старался сохранять спокойствие при игре 1 на 1», — приводит пресс-служба клуба слова Вольфа.

«Атланта» набрала 37 очков и осталась на 12-й строчке в Восточной конференции — до плей-офф 3 очка.