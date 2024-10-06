Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 07:08

Вольфф: «Знаю, что у Миранчука очень хорошая левая нога»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Атланты Юнайтед» Тайлер Вольфф рассказал, как забил гол с передачи россиянина Алексея Миранчука в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1).

«Я старался держаться ближе к центру, потому что знаю, что у Алексея очень хорошая левая нога. Очевидно, что отсутствие одного человека у соперника привело к тому, что соперники много буду забрасывать мячи вперед. Когда я оказался перед воротами, я просто старался сохранять спокойствие при игре 1 на 1», — приводит пресс-служба клуба слова Вольфа.

«Атланта» набрала 37 очков и осталась на 12-й строчке в Восточной конференции — до плей-офф 3 очка.

Алексей Миранчук. Гол и пас Миранчука оставили «Атланту» в гонке за плей-офф. Россиянину устроили персональную овацию
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
Материалы сюжета Алексей Миранчук в «Атланте»: карьера в Северной Америке
Гол и пас Миранчука оставили «Атланту» в гонке за плей-офф. Россиянину устроили персональную овацию
Гол и голевая передача Миранчука принесли «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс»
Шок для команды Миранчука и 46-й трофей в карьере Месси
«Атланта Юнайтед» потерпела поражение от «Монреаля», Миранчук сыграл весь матч
Миранчук — в стартовом составе «Атланты» на матч с «Монреалем»
«Телики везут почти две недели». Девушка Миранчука раскритиковала сервис и цены в США
Сегодня
Вчера
Неделя