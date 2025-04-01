Телохранителю Месси запретили выбегать на поле во время матчей МЛС

Руководство лиги МЛС запретило телохранителю нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси Яссину Чеуко выбегать на поле во время матчей, сообщает Bolavip.

Как отмечает источник, данный запрет мотивирован тем, что на каждом стадионе присутствует охрана и в дополнительной помощи нет необходимости. Ранее телохранитель Месси неоднократно вмешивался в ситуации, когда фанаты выбегали на поле, чтобы сфотографироваться с футболистом.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В нынешнем 37-летний аргентинец принял участие в 6 матчах команды во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.

Нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом мира, а также победителем Олимпийских игр.