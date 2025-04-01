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1 апреля, 09:35

Телохранителю Месси запретили выбегать на поле во время матчей МЛС

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Руководство лиги МЛС запретило телохранителю нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси Яссину Чеуко выбегать на поле во время матчей, сообщает Bolavip.

Как отмечает источник, данный запрет мотивирован тем, что на каждом стадионе присутствует охрана и в дополнительной помощи нет необходимости. Ранее телохранитель Месси неоднократно вмешивался в ситуации, когда фанаты выбегали на поле, чтобы сфотографироваться с футболистом.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В нынешнем 37-летний аргентинец принял участие в 6 матчах команды во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.

Нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом мира, а также победителем Олимпийских игр.

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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