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МЛС (MLS)

Сегодня, 04:47

Гол Инсинье помог «Торонто» обыграть «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» переиграл «Филадельфию Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1. Встреча прошла на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

На 23-й минуте встречи нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье открыл счет. Он из предлов штрафной площади пробил точно в левый угол ворот соперника.

Перед самым перерывом гости отыгрались благодаря голу Хулиана Каррансы. В начале второй половины встречи «Торонто» забил два быстрых гола. Отличились канадские футболисты Деандре Керр и Джонатан Осорио.

На последних секундах встречи гости остались в меньшинстве, так как полузащитник Хесус Буэно получил прямую красную карточку.

«Торонто» прервал серию поражений, но с 22 очками в 27 матчах идет на последнем месте в Восточной конференции. «Филадельфия» имеет 43 очка и занимает 4-ю строчку.

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