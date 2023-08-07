Тренер «Далласа» заявил, что штрафной для Месси — как пенальти для другого игрока

Главный тренер «Далласа» Нико Эстевес прокомментировал игру форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в матче 1/8 финала Кубка лиг (4:4, пен — 3:5). В этом матче аргентинец оформил дубль и реализовал послематчевый 11-метровый.

«Очевидно, что для Месси штрафной удар около ворот — это как пенальти для другого игрока. Вот и все. Я думаю, тут нечего больше сказать. Все это видят, и Месси очень стабилен в этом плане.

Нужно просто молиться, чтобы мяч не попал в рамку или Месси упал при разбеге», — цитирует тренера ESPN.