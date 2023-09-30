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МЛС (MLS)

Сегодня, 05:53

Тренер «Интер Майами» рассказал, сыграет ли Месси с «Нью-Йорк Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Помощник главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес перед матчем регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити» рассказал, сыграет ли нападающий Лионель Месси и защитник Жорди Альба.

«Следим за ситуацией Лео каждый день. Мы до последнего момента пытались, чтобы он смог выйти в финале, но он не смог этого сделать. Общаемся с медперсоналом и с самим игроком, чтобы узнать, как он себя чувствует. Впереди тренировка, на которой поймем, сможет ли он сыграть. Что касается Жорди, то ситуация другая. У него травма подколенного сухожилия, и он пропустит эти выходные», — цитирует USA Today Sports Моралеса.

Матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» состоится в воскресенье, 1 октября. Начало встречи — 2.30 по московскому времени.

Месси пропустил три из четырех последних игр «Интер Майами», в том числе финал Открытого кубка США, который «цапли» проиграли «Хьюстон Динамо» (1:2).

Жорди Альба
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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