Тренер «Интер Майами» сомневается в участии Месси и Альбы в финале Открытого кубка США

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино после победы над «Торонто» (4:0) в матче МЛС объяснил, что заменил в конце первого тайма Жорди Альба и Лионель Месси из-за усталости игроков. Также он не исключил их участия в финале Открытого кубка США, но поставил их выход на поле под сомнение.

«Они тренировались нормально, и мы чувствовали, что они готовы играть. Не думаю, что у них какие-то новые травмы или что-то хуже. Это усталость. Я не думаю, что это мышечная травма. Знаю, что нам предстоит финал, но они не выйдут на поле, если не будут готовы играть», — цитирует CBS Мартино.

Также он добавил, что у Месси отглоски старой травмы, хотя не уточнил, что имеет ввиду конкретно — рецидив или усугубил повреждение.