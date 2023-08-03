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Сегодня, 21:09

Тренер «Орландо» раскритиковал судью, который не удалил Месси: «Мне все равно, Месси он или нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Тренер «Орландо» Оскар Пареха выступил с критикой судейства после поражения от «Интер Майами» (1:3) в 1/16 финала Кубка лиг.

«Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую. Мне все равно, Месси он или нет. Решение по пенальти и другие также были смешными. Мы были очень расстроены и пытались восстановить самообладание. В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было произойти», — цитирует Пареху Goal.

36-летний аргентинец оформил дубль в ворота «Орландо». Кроме того, он получил желтую карточку на 21-й минуте.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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