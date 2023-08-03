Тренер «Орландо» раскритиковал судью, который не удалил Месси: «Мне все равно, Месси он или нет»

Тренер «Орландо» Оскар Пареха выступил с критикой судейства после поражения от «Интер Майами» (1:3) в 1/16 финала Кубка лиг.

«Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую. Мне все равно, Месси он или нет. Решение по пенальти и другие также были смешными. Мы были очень расстроены и пытались восстановить самообладание. В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было произойти», — цитирует Пареху Goal.

36-летний аргентинец оформил дубль в ворота «Орландо». Кроме того, он получил желтую карточку на 21-й минуте.