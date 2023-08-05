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Сегодня, 10:01

Уборщика, который работал на стадионе «Интер Майами», уволили за взятый у Месси автограф

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Уборщика Кристиана Саламанку, который работал на стадионе «Интер Майами», уволили после того, как он взял автограф у форварда команды Лионеля Месси.

Саламанка работал в местной клининговой компании, которая предоставляла свои услуги стадиону «Интер Майами». По правилам клуба, всем работникам стадиона запрещено брать автографы у футболистов.

«Мне довелось чистить туалеты в том секторе, где стоят автобусы. Я был там, когда подъехал автобус и вышли игроки. Последним был Месси. Я окликнул его, протянул маркер и футболку сборной Аргентины. Он дал мне свой автограф. Сразу же приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но это стоило каждой секунды», — приводит слова Саламанка La Nacion.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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