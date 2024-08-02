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Сегодня, 10:30

В «Атланте» сообщили, что Миранчук перешел в клуб полностью здоровым

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Российский полузащитник Алексей Миранчук успешно прошел медосмотр перед переходом в «Атланту Юнайтед», сообщили в пресс-службе команды МЛС.

«Алексей Миранчук прошел медицинский осмотр перед трансфером, он полностью здоров. Сейчас мы работаем над его разрешением на работу. Как только он его получит, он сможет въехать в страну», — говорится в заявлении пресс-службы.

Соглашение 28-летнего россиянина с «Атлантой» рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. Сумма трансфера хавбека из итальянской «Аталанты» составила 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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