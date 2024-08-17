В «Атланте» сообщили, что Миранчук сегодня вылетит в США

Сегодня, 11:47
В пресс-службе «Атланты» ответили на вопрос «СЭ», когда полузащитник Алексей Миранчук вылетит в США.
«Алексей получил визу и сегодня отправляется в Атланту. На следующей неделе он будет тренироваться с командой», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Соглашение 28-летнего россиянина с командой из МЛС рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции.