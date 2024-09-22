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Сегодня, 09:13

В «Атланте Юнайтед» отреагировали на второй гол Миранчука в МЛС

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Пресс-служба «Атланты Юнайтед» отреагировала на реализованный пенальти полузащитника команды Алексея Миранчука в матче МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2).

«Хладнокровный, спокойный Миранчук», — подписала пост пресс-служба «Атланты».

Ранее Миранчук забил дебютный гол за «Атланту» в выездном матче против «Интер Майами» (2:2).

По итогам прошедшей встречи «Атланта Юнайтед» опустилась на 12-ю строчку в таблице МЛС, имея в активе 33 очка. В следующем матче команда встретится в гостях с «Филадельфией Юнион» 29 сентября.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед

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